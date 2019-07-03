В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 4,8

ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где недавно уже были подземные толчки магнитудой 6, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 12.26 (7.26 мск) в среду в уезде Чаннин городского округа Ибинь. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
В середине июня в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним данным, жертвами сейсмической активности тогда стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысячи жилых домов.