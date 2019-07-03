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РИА Новости

Военные выдали более 100 тонн питьевой воды жителям иркутского Тулуна

Вчера, 07:52
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл - РИА Новости. Военные выдали более 100 тонн питьевой воды жителям города Тулун Иркутской области в первый день работы автоцистерн, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"При помощи автоцистерн и разливочных машин был организован подвоз питьевой воды для пострадавших от паводков жителей Тулуна Иркутской области. Всего произведена выдача более ста тонн воды", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что по запросу властей Тулуна и жителей города с 3 июля будет производится выдача технической воды. "Третьего июля планируем выдать более 150 тонн совместно технической и питьевой воды", - добавили в ЦВО.
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Ранее сообщалось, что на улицах Тулуна расклеены списки адресов, куда водовозы доставляют питьевую воду, в перечень вошли более 20 мест. Также инженеры ЦВО задействовали мобильную станцию комплексной очистки воды "Гигиена".
В район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников. Для руководства группировкой в зону паводка прибыл командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на 7 метров превышал критическую отметку.
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Паводок в Иркутской областиЦентральный военный округИркутская областьТулунРоссия
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