В Иркутской области работают две горячие линии для пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Два телефона горячей линии заработали в Иркутской области для жителей территорий, пострадавших от подтопления: одна - для консультаций по выплате матпомощи, вторая - по повышению цен на продукты, сообщает пресс-служба правительства региона.

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. Открыты горячие линии в правительстве региона и в Службе потребительского рынка.

"В Иркутской области начал работу телефон горячей линии правительства. Звонок бесплатный. Телефон 8-800-2000-665 работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители пострадавших от паводка территорий могут по этому номеру получить консультацию по социально-правовым вопросам, мерам социальной поддержки, узнать о размерах компенсации и условиях их получения. Также на горячей линии можно получить консультацию, куда обращаться за восстановлением документов и гуманитарной помощью.