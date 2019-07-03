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РИА Новости

В Иркутской области работают две горячие линии для пострадавших от паводка

Вчера, 07:51
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Два телефона горячей линии заработали в Иркутской области для жителей территорий, пострадавших от подтопления: одна - для консультаций по выплате матпомощи, вторая - по повышению цен на продукты, сообщает пресс-служба правительства региона.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. Открыты горячие линии в правительстве региона и в Службе потребительского рынка.
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"В Иркутской области начал работу телефон горячей линии правительства. Звонок бесплатный. Телефон 8-800-2000-665 работает круглосуточно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители пострадавших от паводка территорий могут по этому номеру получить консультацию по социально-правовым вопросам, мерам социальной поддержки, узнать о размерах компенсации и условиях их получения. Также на горячей линии можно получить консультацию, куда обращаться за восстановлением документов и гуманитарной помощью.
Кроме этого, свою горячую линию открыла Служба потребительского рынка и лицензирования региона. По телефону 8(3952)24-18-27 можно сообщить о случаях необоснованного повышения цен.
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