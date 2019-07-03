В подтопленном Приангарье без света остаются 14 сел

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах Приангарья, без света остаются 14 сел, где живут более 8 тысяч человек, сообщает правительство Иркутской области.

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.

К 14 часам (11.00 мск) 2 июля было восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, пострадавших от паводка.

"По состоянию на 9.00 часов (4.00 мск) 3 июля восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электроснабжения пока остаются 8,4 тысячи человек. Поставлена под напряжение 221 трансформаторная подстанция (ТП), остается 81 ТП", - говорится в сообщении.