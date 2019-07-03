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РИА Новости

В Роспотребнадзоре предложили создать календарь прививок для пожилых людей

Вчера, 06:36
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для пожилых людей с целью повышения средней продолжительности жизни в РФ, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году является одной из целей нацпроекта "Демография", а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.
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"Учитывая, что стоит задача увеличения средней продолжительности жизни и удельный вес населения старшего возраста растет и будет расти, предложения по разработке национального календаря для людей этого возраста – наша задача. Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", - сообщила глава ведомства Анна Попова.
Она напомнила, что на сегодняшний день национальный календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него была внесена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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