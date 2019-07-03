В Роспотребнадзоре предложили создать календарь прививок для пожилых людей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для пожилых людей с целью повышения средней продолжительности жизни в РФ, сообщается на Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для пожилых людей с целью повышения средней продолжительности жизни в РФ, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году является одной из целей нацпроекта "Демография", а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.

"Учитывая, что стоит задача увеличения средней продолжительности жизни и удельный вес населения старшего возраста растет и будет расти, предложения по разработке национального календаря для людей этого возраста – наша задача. Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", - сообщила глава ведомства Анна Попова.