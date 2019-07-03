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РИА Новости

Систему водоснабжения в пострадавшем от паводка Тулуне запустят к вечеру

Вчера, 06:33
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Водозабор в пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области планируется запустить к вечеру, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.
Как пояснили в пресс-службе регионального главка МЧС, после запуска водозабора в домах возобновится водоснабжение.
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"Вечером, сегодня, может быть, запустим водозабор в Тулуне. Вот сейчас люди работают по очистке. Воду, в принципе, всю спустили с обвалования. Мы сейчас вычищаем конструкции. Оборудование коммунальные службы подняли заранее, поэтому сейчас вопрос установки, наладки и подачи электроэнергии", - рассказал Нелюбов.
На утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, 221 в больницах.
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