Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти на всей территории России в июле установится либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В европейской части, на юге Урала и юге Западной Сибири ожидается погода в пределах нормы. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа столбики термометров поднимутся выше среднестатистических отметок.
Первая декада июля в центральных регионах России будет неоднородной. С середины этой недели в центр европейской части страны проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, из-за чего температура понизится до 17-20 градусов.
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Ранее Вильфанд рассказал, когда россиян ожидают самые жаркие дни лета. По его словам, они наступят 31 июля и 1 августа.