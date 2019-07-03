Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти на всей территории России в июле установится либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, рассказал " Почти на всей территории России в июле установится либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, рассказал " Российской газете " научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В европейской части, на юге Урала и юге Западной Сибири ожидается погода в пределах нормы. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа столбики термометров поднимутся выше среднестатистических отметок.

Первая декада июля в центральных регионах России будет неоднородной. С середины этой недели в центр европейской части страны проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, из-за чего температура понизится до 17-20 градусов.

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.