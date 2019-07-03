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РИА Новости

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле

Вчера, 06:13
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© РИА Новости / Алексей ДаничевГорожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти на всей территории России в июле установится либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В европейской части, на юге Урала и юге Западной Сибири ожидается погода в пределах нормы. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа столбики термометров поднимутся выше среднестатистических отметок.
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Первая декада июля в центральных регионах России будет неоднородной. С середины этой недели в центр европейской части страны проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, из-за чего температура понизится до 17-20 градусов.
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Ранее Вильфанд рассказал, когда россиян ожидают самые жаркие дни лета. По его словам, они наступят 31 июля и 1 августа.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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