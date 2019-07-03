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РИА Новости

В Москве задержали мошенников, подделывавших миграционные документы

Вчера, 06:05
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве 12 человек, подозреваемых в подделывании документов для постановки иностранцев на миграционный учет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники создали интернет-сайты, где от лица сотрудников многофункционального миграционного центра города Москвы обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории Российской Федерации", - сообщила представитель МВД.
"Используя подложные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, они изготавливали за вознаграждение поддельные документы о постановке их на миграционный учет", - добавила Волк.
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Ежедневных доход от подделки документов, по имеющимся у полиции сведениям, превышал 150 тысяч рублей, а всего за последние полгода мошенники причинили гражданам у щерб на сумму более 10 миллионов.
"Полицейские провели 20 обысков по местам проживания подозреваемых и в арендуемом ими офисном помещении. Изъяты денежные средства в сумме свыше 3 миллионов рублей, более 30 банковских карт различных кредитных учреждений. Также обнаружены поддельные штампы и бланки государственных организаций, тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 50 мобильных телефонов и сим-карт", - сообщила Волк.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК (мошенничество), сейчас двух организаторов группы и пятерых активных частников задержали, еще пятерых отпустили под подписку о невыезде.
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Ирина ВолкМВД РоссииМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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