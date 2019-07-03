ПХЕНЬЯН, 3 июл - РИА Новости. Минобороны России подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР в оборонной сфере и готово конкретизировать возможные направления взаимодействия. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.

"Основная цель - конкретизировать возможные направления практического российско-северокорейского взаимодействия в оборонной сфере. Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Фомин.

Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению связей по линии оборонных ведомств двух стран.

Российский замминистра обороны отметил, что переговоры в таком формате позволяют лучше координировать совместные действия по вопросам, представляющим взимовыгодный интерес.

В ходе встречи он также подробно рассказал северокорейской делегации об участии группировки Вооруженных сил РФ в операции против международного терроризма в Сирии, в том числе о ее гуманитарных аспектах.