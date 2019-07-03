Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T06:01Z
https://ria.ru/20190703/1556147209.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152192/92/1521929259_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_960013d556250cb6cf4e3e4f4c79d8f9.jpg
РИА Новости

Минобороны России подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР

Вчера, 06:01
442
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНебоскребы в Пхеньяне
Небоскребы в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Небоскребы в Пхеньяне. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 3 июл - РИА Новости. Минобороны России подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР в оборонной сфере и готово конкретизировать возможные направления взаимодействия. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.
"Основная цель - конкретизировать возможные направления практического российско-северокорейского взаимодействия в оборонной сфере. Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Фомин.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
1 июля, 13:27
Кремль приветствует шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове
Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению связей по линии оборонных ведомств двух стран.
Российский замминистра обороны отметил, что переговоры в таком формате позволяют лучше координировать совместные действия по вопросам, представляющим взимовыгодный интерес.
В ходе встречи он также подробно рассказал северокорейской делегации об участии группировки Вооруженных сил РФ в операции против международного терроризма в Сирии, в том числе о ее гуманитарных аспектах.
Замглавы оборонного ведомства КНДР также отметил важность переговоров председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина в развитии двусторонних отношений для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. "Надеюсь, что сегодняшние переговоры пройдут успешно", - сказал он.
1210000
Обсудить 0
Александр ФоминКНДРРоссияВ мире
Рекомендуем
На улицах Пхеньяна
Взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР активизировалось
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин призвал к скорейшему решению проблемы Корейского полуострова
Форум парламентариев стран Северо-Восточной Азии в 2020 году пройдет в КНР
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам
Лента
новостей
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Замглавы Минобороны Фомин обсудит в КНДР ситуацию на Корейском полуострове
Участники акции протеста в Гонконге
В Гонконге опровергли данные, что глава администрации просила помощь армии
Олег Дерипаска
Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
Президент США Дональд Трамп
Трамп огорчен отказом включить графу "гражданство" в перепись населения
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь Зеленского
Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой
Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
Президент Боливии Эво Моралес
Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес
Заграничный паспорт гражданина Украины
Жители ДНР и ЛНР смогут въезжать в Канаду по украинским паспортам
В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
Лента новостейМолния