ПХЕНЬЯН, 3 июл - РИА Новости. Минобороны России подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР в оборонной сфере и готово конкретизировать возможные направления взаимодействия. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.
"Основная цель - конкретизировать возможные направления практического российско-северокорейского взаимодействия в оборонной сфере. Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Фомин.
Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению связей по линии оборонных ведомств двух стран.
Российский замминистра обороны отметил, что переговоры в таком формате позволяют лучше координировать совместные действия по вопросам, представляющим взимовыгодный интерес.
В ходе встречи он также подробно рассказал северокорейской делегации об участии группировки Вооруженных сил РФ в операции против международного терроризма в Сирии, в том числе о ее гуманитарных аспектах.
Замглавы оборонного ведомства КНДР также отметил важность переговоров председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина в развитии двусторонних отношений для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. "Надеюсь, что сегодняшние переговоры пройдут успешно", - сказал он.