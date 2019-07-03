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РИА Новости

Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь Зеленского

Вчера, 04:58
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
ТОРОНТО (Канада), 3 июл - РИА Новости. Телевизионная башня Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь визита украинского президента Владимира Зеленского и проводимой в городе конференции по вопросам реформ на Украине.
Как сообщили организаторы конференции, символ Торонто засверкает голубым и желтым цветом ночью во вторник (по местному времени).
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Второго июля в Торонто прошла министерская встреча в рамках конференции по Украине. В ней приняли участие официальные представители около 40 стран. С официальным визитом в городе также находится президент Украины Владимир Зеленский.
Во вторник Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В Канаде проживает самая многочисленная украинская диаспора после России.
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