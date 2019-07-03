Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь Зеленского

ТОРОНТО (Канада), 3 июл - РИА Новости. Телевизионная башня Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь визита украинского президента Владимира Зеленского и проводимой в городе конференции по вопросам реформ на Украине.

Как сообщили организаторы конференции, символ Торонто засверкает голубым и желтым цветом ночью во вторник (по местному времени).

Второго июля в Торонто прошла министерская встреча в рамках конференции по Украине. В ней приняли участие официальные представители около 40 стран. С официальным визитом в городе также находится президент Украины Владимир Зеленский.