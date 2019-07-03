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РИА Новости

Спутники будут следить за браконьерами на Амуре

Вчера, 04:54
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ХАБАРОВСК, 3 июл — РИА Новости. Систему спутникового мониторинга внедрили в Хабаровском крае для пресечения случаев браконьерства на Амуре, где запрещен вылов лососей в летнюю путину, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что с этого года введен запрет на промышленный лов лососевых в Амуре и Амурском лимане в летнюю путину, которая началась с 1 июля. Это необходимо для восстановления популяции лососевых. Запрет будет действовать до 20 августа и коснется только промысловых предприятий и юридических лиц из числа коренных малочисленных народов. На спортивное и любительское рыболовство этот запрет не распространяется. Добычу кеты и горбуши с 5 июля промысловики смогут вести в Северо-Охотоморской подзоне.
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"В Амуре и Амурском лимане будет увеличено число рыбинспекторов, появятся дополнительные пункты контроля, в том числе передвижные. Кроме того, в регионе внедрена система спутникового мониторинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой вид наблюдения позволит оперативно получать точные координаты мест расположения браконьеров и четкую картинку вплоть до регистрационных номеров машин. На место будут выезжать оперативные бригады. Под усиленный контроль возьмут нерестилища, особое внимание уделят также участкам, где неоднократно были замечены браконьеры.. Всего для круглосуточного дежурства на Амуре и в Амурском лимане дополнительно привлекут более 40 инспекторов. Организована работа стационарных и передвижных постов. Кроме того, полиция усилила контроль за несанкционированными местами торговли, где могут продавать браконьерский улов.
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Ранее сообщалось, что меры по сохранению популяции лососевых в Амуре стали предприниматься после того, как в 2017 году промысловики перекрыли сетями Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре (полоса шириной 40 километров) и выловили весь косяк лососей, которые шли на нерест, было уничтожено целое поколение рыбы. Из-за этого рыба в достаточном количестве не дошла до рыбозаводов и нерестилищ.
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Амур (река)РоссияХабаровский крайОбщество
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