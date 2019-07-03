РИА Новости получило первые фото полного затмения Солнца из кабины пилотов

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июл — РИА Новости. РИА Новости получило первые фото полного затмения Солнца, снятые в небе Аргентины из кабины пилотов самолета.

Это редкое явление, которое наблюдалось только с юга Латинской Америки, смогли запечатлеть пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан на высоте более девяти тысяч метров.

© Aerolineas Argentinas Солнечное затмение в Южной Америке © Aerolineas Argentinas Солнечное затмение в Южной Америке

Как передает корреспондент РИА Новости, находившийся на борту, диск Луны закрыл Солнце примерно в 17:41 (23:41 мск). От Солнца остался лишь яркий ободок.