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РИА Новости

РИА Новости получило первые фото полного затмения Солнца из кабины пилотов

Вчера, 04:23
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© Aerolineas ArgentinasСолнечное затмение
Солнечное затмение
© Aerolineas Argentinas
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июл — РИА Новости. РИА Новости получило первые фото полного затмения Солнца, снятые в небе Аргентины из кабины пилотов самолета.
Это редкое явление, которое наблюдалось только с юга Латинской Америки, смогли запечатлеть пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес — Сан-Хуан на высоте более девяти тысяч метров.
© Aerolineas ArgentinasСолнечное затмение в Южной Америке
Солнечное затмение в Южной Америке
© Aerolineas Argentinas
Солнечное затмение в Южной Америке
Как передает корреспондент РИА Новости, находившийся на борту, диск Луны закрыл Солнце примерно в 17:41 (23:41 мск). От Солнца остался лишь яркий ободок.
Полное затмение длилось чуть больше двух минут. На записях затмения видны закатного цвета горизонт и темно-синее небо, светло-голубое с краю, кобальтовое ближе к закрытому Луной солнечному диску и почти черное еще выше.
Солнечное затмение
Вчера, 03:25
Аргентинцы встретили полное затмение солнца на высоте в девять тысяч метров
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