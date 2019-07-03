Гондурас ждет расследования гибели мигранта в центре содержания в США

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Правительство Гондураса ждет итогов расследования обстоятельств гибели гражданина страны в одном из центров содержания мигрантов в США, сообщила во вторник заместитель министра иностранных дел центральноамериканского государства Нелли Карина Херес.
Речь идет о 30-летнем Йими Алексисе Бальдеррамосе, который был задержан в Хьюстоне. Причем ранее он обращался к властям США с просьбой об убежище, его прошение было принято, но сам гондурасец был тогда выдворен на территорию Мексики в ожидании решения по его делу.
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"Мы подождем результатов расследования, а также присутствия родных, чтобы можно было начать процесс репатриации тела", - приводит гондурасский портал Heraldo заявление Херес.
Причины гибели мигранта пока не установлены.
В основном мигранты из стран Центральной Америки идут в США по территории Мексики. Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.