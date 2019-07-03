Гондурас ждет расследования гибели мигранта в центре содержания в США

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Правительство Гондураса ждет итогов расследования обстоятельств гибели гражданина страны в одном из центров содержания мигрантов в США, сообщила во вторник заместитель министра иностранных дел центральноамериканского государства Нелли Карина Херес.

Речь идет о 30-летнем Йими Алексисе Бальдеррамосе, который был задержан в Хьюстоне. Причем ранее он обращался к властям США с просьбой об убежище, его прошение было принято, но сам гондурасец был тогда выдворен на территорию Мексики в ожидании решения по его делу.

"Мы подождем результатов расследования, а также присутствия родных, чтобы можно было начать процесс репатриации тела", - приводит гондурасский портал Heraldo заявление Херес.

Причины гибели мигранта пока не установлены.