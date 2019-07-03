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РИА Новости

СМИ сообщили об авиаударе по центру размещения мигрантов под Триполи

Вчера, 02:42
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиаудар нанесен по центру содержания мигрантов в пригороде Триполи, есть жертвы, пишет газета Baghdad Post со ссылкой на чиновника департамента по борьбе с нелегальной миграцией, отвечающего за центр.
Агентство Франс Пресс передает со ссылкой на своего корреспондента, что погибли и ранены десятки людей.
Агентство Рейтер со ссылкой на медиков сообщает о 40 погибших и 80 раненых.
Подразделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии выразило озабоченность в связи с авиаударом. "УВКБ ООН выражает серьезную озабоченность в связи с новостями об авиаударе, нацеленным на центр содержания Таджура на востоке Триполи и данными о погибших беженцах и мигрантах. Мирные граждане никогда не должны становиться целью", - говорится в сообщении в Twitter.
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