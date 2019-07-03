СМИ сообщили об авиаударе по центру размещения мигрантов под Триполи

Подразделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии выразило озабоченность в связи с авиаударом. "УВКБ ООН выражает серьезную озабоченность в связи с новостями об авиаударе, нацеленным на центр содержания Таджура на востоке Триполи и данными о погибших беженцах и мигрантах. Мирные граждане никогда не должны становиться целью", - говорится в сообщении в Twitter.