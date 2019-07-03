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РИА Новости

США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

02:19
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство торговли США заявило о планах ввести пошлины в размере до 456% на некоторые виды стали, которые экспортируются из Вьетнама для обхода американских пошлин в отношении Южной Кореи и Тайваня.
На сайте сообщается, что к обходящим пошлины товарам относятся такие, которые отправляются для доработки в третью страну, откуда затем поставляются в США без уплаты повышенных пошлин.
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По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
По официальным данным, импорт стали из Вьетнама в США значительно увеличился после введения пошлин на товары из Южной Кореи и Тайваня. Так импорт коррозионно-устойчивой стали из Вьетнама в США увеличился на 332%, а импорт холоднокатанной стали - на 916%.
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Министерство торговли СШАВьетнамСШАЭкономика
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