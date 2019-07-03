США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство торговли США заявило о планах ввести пошлины в размере до 456% на некоторые виды стали, которые экспортируются из Вьетнама для обхода американских пошлин в отношении Южной Кореи и Тайваня.

На сайте сообщается, что к обходящим пошлины товарам относятся такие, которые отправляются для доработки в третью страну, откуда затем поставляются в США без уплаты повышенных пошлин.

По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.