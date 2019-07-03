Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера

Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.

Совет управляющих США состоит из семи человек, которых предлагает президент, а утверждает сенат. Срок полномочий составляет 14 лет, но каждые два года один из членов совета меняется.