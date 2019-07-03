Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера

ВАШИНГТОН, 3 июл- РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул в совет управляющих федеральной резервной системы США профессора экономики Кристофера Уоллера из штата Миссури.
"Я рад объявить о своем намерении назначить Кристофера Уоллера, кандидата наук, исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса, штат Миссури, членом совета Федеральной резервной системы", - написал Трамп в Twitter.
Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.
Совет управляющих США состоит из семи человек, которых предлагает президент, а утверждает сенат. Срок полномочий составляет 14 лет, но каждые два года один из членов совета меняется.
I am pleased to announce that it is my intention to nominate Judy Shelton, Ph. D., U.S. Executive Dir, European Bank of Reconstruction & Development. Judy is a Founding Member of the board of directors of Empower America and has served on the board of directors of Hilton Hotels.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2019 г.