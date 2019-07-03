Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T01:27Z
https://ria.ru/20190703/1556145413.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_053899ef33360fbc4bc5cdcb9a32bc00.jpg
РИА Новости

Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера

01:27
95
© Фото : AgnosticPreachersKidГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© Фото : AgnosticPreachersKid
Главное здание ФРС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл- РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул в совет управляющих федеральной резервной системы США профессора экономики Кристофера Уоллера из штата Миссури.
"Я рад объявить о своем намерении назначить Кристофера Уоллера, кандидата наук, исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса, штат Миссури, членом совета Федеральной резервной системы", - написал Трамп в Twitter.
Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.
Совет управляющих США состоит из семи человек, которых предлагает президент, а утверждает сенат. Срок полномочий составляет 14 лет, но каждые два года один из членов совета меняется.
200000
Обсудить 0
Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
РИА
Новости
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
В ходе протестов эфиопской общины в Израиле пострадали десятки полицейских
Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
Лента
новостей
Паспорт гражданина США
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
Небоскребы в Дохе
МИД Катара подтвердил проведение конференции по афганскому диалогу
Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
Дональд Туск
Туск надеется, что Ляйен обеспечит географический баланс в составе ЕК
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Клюев
Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
Банкноты долларов США
Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
Город Абу-Даби
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
02:19США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
02:16Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
02:15Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
02:14Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
02:12Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
01:47Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
01:45Мужчина подорвал себя в столице Туниса, никто из прохожих не пострадал
01:29Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
01:27Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
01:22Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
01:19В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
01:08Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
01:01В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
00:59Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
00:57Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
00:53Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
00:52Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
00:48Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
00:36Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Лента новостейМолния