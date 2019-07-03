Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики сообщила во вторник, что ураган "Барбара" в Тихом океане у берегов страны усилился до четвертой категории.

Сейчас ураган находится к юго-западу от полуострова Нижняя Калифорния. Скорость ветра внутри него достигает 251 км/час с порывами до 260 км/час. При этом ожидается, что до среды по местному времени "Барбара" превратится в тропический шторм.