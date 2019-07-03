Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией

ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии, опубликованному в соцсети Facebook вечером во вторник, поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между обеими странами.

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.

"Поддерживаем настрой чешской стороны на урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между Россией и Чехией. Одновременно в свете трудностей, возникших у пассажиров на российско-чешском направлении из-за разногласий авиационных властей двух стран, вызывает определенное недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии от 2 июля 2019 года на неудобствах исключительно для граждан Чехии", - говорится в комментарии российского диппредставительства в Праге.