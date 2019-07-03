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РИА Новости

Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией

00:52
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии, опубликованному в соцсети Facebook вечером во вторник, поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между обеими странами.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
Вчера, 23:30
Ограничения полетов с Чехией затронули граждан других государств
"Поддерживаем настрой чешской стороны на урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между Россией и Чехией. Одновременно в свете трудностей, возникших у пассажиров на российско-чешском направлении из-за разногласий авиационных властей двух стран, вызывает определенное недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии от 2 июля 2019 года на неудобствах исключительно для граждан Чехии", - говорится в комментарии российского диппредставительства в Праге.
"Хотели бы напомнить, что ограничения в двустороннем авиасообщении затронули сотни граждан России, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею. Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки в целях избавить авиапассажиров вне зависимости от их гражданства от связанных с ней неудобств и предотвратить повторение подобных случаев", - подчеркивается в комментарии посольства РФ.
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии)
Вчера, 13:42
Чехия отменила решение ограничить полеты российских авиакомпанийВласти Чехии разрешили полеты авиакомпаний РФ до 7 июля. Отмененные рейсы между двумя странами возобновляются.
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АэрофлотМИД ЧехииЧехияРоссияВ мире
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