Вице-премьер Италии соболезнует в связи с гибелью российских подводников

РИМ, 3 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Выражаю самую глубокую близость, сочувствие и солидарность президенту Путину и всем семьям 14 моряков, погибших при пожаре на российской подводной лодке", - написал он в Twitter.
Esprimo la mia più sentita vicinanza, commozione e solidarietà al presidente Putin e a tutte le famiglie dei 14 marinai morti nell’incendio scoppiato nel sommergibile russo. 🇮🇹🇷🇺 @KremlinRussia_E @KremlinRussia @ItalyinRussia— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 июля 2019 г.