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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Вице-премьер Италии соболезнует в связи с гибелью российских подводников

00:28
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. Архивное фото
РИМ, 3 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Выражаю самую глубокую близость, сочувствие и солидарность президенту Путину и всем семьям 14 моряков, погибших при пожаре на российской подводной лодке", - написал он в Twitter.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМаттео СальвиниВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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