Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T00:19Z
https://ria.ru/20190703/1556144801.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/33/1555253330_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_b0c154dba8d3e8d56bcef0310ea58ec4.jpg
РИА Новости

МИА "Россия сегодня" представит флагманские проекты на фестивале в Калуге

00:19
114
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" представит в рамках 18-го всероссийского фестиваля "Молодые фотографы России" в Калуге выставку лауреатов конкурса имени Андрея Стенина за все пять лет существования премии, серию фотографий о жизни в лесах Хакасии самой известной отшельницы России Агафьи Лыковой и другие флагманские проекты, сообщают организаторы.
Всероссийский конкурс и фестиваль "Молодые фотографы России" был учрежден в 2001 году. В 2019 году его впервые принимает Калужская область, фестиваль пройдет с 3 по 7 июля. Десять фотовыставок разместятся на лучших выставочных площадях Калуги – в выставочном центре Калужского художественного музея, где представят более 100 работ финалистов конкурса "Молодые фотографы России-2019", в Доме музыки, музее истории космонавтики имени Циолковского в Информационном культурном центре. География участников фестиваля охватывает почти все регионы России.
Посетитель у одной из фотографий серии Алексея Филиппова Раскаленный грунт, отмеченной призом за 2-е место в категории Спорт. Серии Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина в Вэйхае, КНР
27 июня, 11:00
Интернет-пользователи голосуют за лучшие фото конкурса имени Стенина
МИА "Россия сегодня" представит в Калуге выставку лауреатов фотоконкурса имени Стенина за все пять лет с момента его старта в 2014 год. Зрители смогут увидеть лучшие кадры молодых фотографов из нескольких десятков стран мира не только в формате галерейной экспозиции - слайд-шоу их работ и ролики о конкурсе будут презентованы на медианосителях.
Выставку откроют члены жюри стартового года конкурса имени Стенина (2015) - специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", многократный лауреат World Press Photo Владимир Вяткин и основатель и директор Школы визуальных искусств, куратор проекта "Молодые фотографы России 2019" Наталья Ударцева. В церемонии открытия также примет участие обладатель гран-при конкурса имени Стенина 2018 года молодой фотограф из Калуги Алена Кочеткова.
"На главной площадке фестиваля - в Информационном культурном центре - будет представлена серия фотографий о жизни самой известной отшельницы России из семьи старообрядцев Агафьи Лыковой из лесов Хакасии. Гости фестиваля смогут увидеть жизнь отшельницы снимках, а также услышать ее голос и песни, посмотреть видео в формате дополненной реальности", - говорится в сообщении.
Для просмотра видео в формате дополненной реальности необходимо скачать приложение РИА.Lab в AppStore или GooglePlay и с помощью приложения распознать фотографию на выставке. Авторы снимков - журналист РИА Новости Вера Костамо и специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв, которые ездили в экспедицию в Сибирь зимой 2018 года.
По задумке организаторов, фестивальные площадки станут своеобразной творческой лабораторией для молодых фотографов. Попробовать свои силы они смогут и в блиц-конкурсах "Калуга - Космос. Полет нормальный!" и "Ура! Каникулы!", в состав жюри которых вошел член жюри конкурса имени Стенина Владимир Вяткин.
Члены жюри международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
13 июня, 11:00
Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года
В панельной дискуссии, которая пройдет в рамках форума и будет посвящена командной работе фотографа и фоторедактора, примет участие старший редактор службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Екатерина Волкова, а многократный обладатель наград конкурса имениСтенина разных лет Павел Волков расскажет на творческой встрече участникам фестиваля о героях своих проектов и работе с ними.
Ежегодный всероссийский фестиваль "Молодые фотографы России" - это уникальная отраслевая площадка, объединяющая на своих полях фотомастеров и только начинающих фотографов. Фестиваль проходит с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Организаторами конкурса и фестиваля в 2019 году выступают Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств (Москва) и детская школа искусств №2 имени Туликова (Калуга) при поддержке правительства Калужской области.
Отраслевым партнером фестиваля выступает Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, учрежденный МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО.
010100
Обсудить 0
Андрей СтенинРоссия сегодняАгафья ЛыковаРИА НовостиКалугаРоссияНовости агентства
Рекомендуем
Небоскребы в Дохе
МИД Катара подтвердил проведение конференции по афганскому диалогу
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Toyota и Volvo
Фигурант дела WikiLeaks рассказал об условиях в тюрьме в Эквадоре
Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Подольский суд в Киеве рассмотрит ходатайство защиты Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Жители Минска встречают советских воинов
Минобороны рассказало, как немцев застали врасплох в боях за Минск
Терем Деда Мороза
Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
Белорусская наступательная операция Багратион с 23 июня - 29 августа 1944 года. Вступление Красной Армии в Минск
МО опубликовало представление к званию Героя танкиста, освобождавшего Минск
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
Паспорт гражданина США
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии соболезнует в связи с гибелью российских подводников
Город Абу-Даби
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
02:19США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
02:16Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
02:15Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
02:14Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
02:12Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
01:47Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
01:45Мужчина подорвал себя в столице Туниса, никто из прохожих не пострадал
01:29Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
01:27Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
01:22Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
01:19В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
01:08Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
01:01В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
00:59Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
00:57Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
00:53Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
00:52Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
00:48Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
00:36Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Лента новостейМолния