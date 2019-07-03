МИА "Россия сегодня" представит флагманские проекты на фестивале в Калуге

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" представит в рамках 18-го всероссийского фестиваля "Молодые фотографы России" в Калуге выставку лауреатов конкурса имени Андрея Стенина за все пять лет существования премии, серию фотографий о жизни в лесах Хакасии самой известной отшельницы России Агафьи Лыковой и другие флагманские проекты, сообщают организаторы.

Всероссийский конкурс и фестиваль "Молодые фотографы России" был учрежден в 2001 году. В 2019 году его впервые принимает Калужская область, фестиваль пройдет с 3 по 7 июля. Десять фотовыставок разместятся на лучших выставочных площадях Калуги – в выставочном центре Калужского художественного музея, где представят более 100 работ финалистов конкурса "Молодые фотографы России-2019", в Доме музыки, музее истории космонавтики имени Циолковского в Информационном культурном центре. География участников фестиваля охватывает почти все регионы России.

МИА "Россия сегодня" представит в Калуге выставку лауреатов фотоконкурса имени Стенина за все пять лет с момента его старта в 2014 год. Зрители смогут увидеть лучшие кадры молодых фотографов из нескольких десятков стран мира не только в формате галерейной экспозиции - слайд-шоу их работ и ролики о конкурсе будут презентованы на медианосителях.

Выставку откроют члены жюри стартового года конкурса имени Стенина (2015) - специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", многократный лауреат World Press Photo Владимир Вяткин и основатель и директор Школы визуальных искусств, куратор проекта "Молодые фотографы России 2019" Наталья Ударцева. В церемонии открытия также примет участие обладатель гран-при конкурса имени Стенина 2018 года молодой фотограф из Калуги Алена Кочеткова.

"На главной площадке фестиваля - в Информационном культурном центре - будет представлена серия фотографий о жизни самой известной отшельницы России из семьи старообрядцев Агафьи Лыковой из лесов Хакасии. Гости фестиваля смогут увидеть жизнь отшельницы снимках, а также услышать ее голос и песни, посмотреть видео в формате дополненной реальности", - говорится в сообщении.

Для просмотра видео в формате дополненной реальности необходимо скачать приложение РИА.Lab в AppStore или GooglePlay и с помощью приложения распознать фотографию на выставке. Авторы снимков - журналист РИА Новости Вера Костамо и специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв, которые ездили в экспедицию в Сибирь зимой 2018 года.

По задумке организаторов, фестивальные площадки станут своеобразной творческой лабораторией для молодых фотографов. Попробовать свои силы они смогут и в блиц-конкурсах "Калуга - Космос. Полет нормальный!" и "Ура! Каникулы!", в состав жюри которых вошел член жюри конкурса имени Стенина Владимир Вяткин.

В панельной дискуссии, которая пройдет в рамках форума и будет посвящена командной работе фотографа и фоторедактора, примет участие старший редактор службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Екатерина Волкова, а многократный обладатель наград конкурса имениСтенина разных лет Павел Волков расскажет на творческой встрече участникам фестиваля о героях своих проектов и работе с ними.

Ежегодный всероссийский фестиваль "Молодые фотографы России" - это уникальная отраслевая площадка, объединяющая на своих полях фотомастеров и только начинающих фотографов. Фестиваль проходит с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Организаторами конкурса и фестиваля в 2019 году выступают Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств (Москва) и детская школа искусств №2 имени Туликова (Калуга) при поддержке правительства Калужской области.