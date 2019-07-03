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РИА Новости
Культура

Шеф-повар со звездой Мишлен будет кормить пассажиров самолетов

Вчера, 05:13
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© РИА Новости / Владимир ПесняШеф-повар
Шеф-повар
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкая авиакомпания пригласила шеф-повар со звездой Мишлен Александра Херрмана, чтобы он создал новое меню для детей в возрасте до 12 лет, сообщает Insider.com.
Шеф-повар включил в меню юных авиапассажиров рисовый пудинг со сливками и малиной, "лапки дракона" (домашние колбаски с квашеной капустой и картофельным пюре) и другие блюда.
Всего шеф-повар предложил протестировать около 40 блюд. Дегустаторы - дети в возрасте от четырех до девяти лет - голосовали за свои любимые лакомства.
Титулованный повар Александр Херрманн, который владеет ресторанами в Нюрнберге, - сам отец двоих детей. В специальном меню для авиакомпании он использовал только натуральные ингредиенты.
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