Шеф-повар со звездой Мишлен будет кормить пассажиров самолетов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкая авиакомпания пригласила шеф-повар со звездой Мишлен Александра Херрмана, чтобы он создал новое меню для детей в возрасте до 12 лет, Немецкая авиакомпания пригласила шеф-повар со звездой Мишлен Александра Херрмана, чтобы он создал новое меню для детей в возрасте до 12 лет, сообщает Insider.com.

Шеф-повар включил в меню юных авиапассажиров рисовый пудинг со сливками и малиной, "лапки дракона" (домашние колбаски с квашеной капустой и картофельным пюре) и другие блюда.

Всего шеф-повар предложил протестировать около 40 блюд. Дегустаторы - дети в возрасте от четырех до девяти лет - голосовали за свои любимые лакомства.