3 июля в России отмечается День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ. Праздник учрежден приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года "Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

В России полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения, впервые создал Петр I в Санкт-Петербурге в 1719 году. В 1809 году в империи появилась транспортная полиция, состоявшая из 10 окружных транспортных полицейских команд, которые обеспечивали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали грузы, предотвращали хищения, следили за исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего казенного транспорта. В городах транспортная полиция занималась наведением порядка среди пешеходов.

Сразу после Октябрьской революции 1917 года патрульно-постовую службу несли дружинники революционной охраны. С октября 1918 года контроль за порядком движения транспорта на улицах и дорогах был возложен на создаваемую рабоче-крестьянскую милицию

В связи с тем, что автомобилей было мало, и они концентрировались в крупных городах, первые правила движения законодательно были оформлены для Москвы. 10 июня 1920 года Совет Народных Комиссаров (СНК) принял декрет "Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (Правила)". В них была сделана первая попытка определить круг лиц, ответственных за нарушение правил автодвижения, а также предусматривалось создание специального органа, предназначенного для контроля за соблюдением правил движения и эксплуатации автотранспорта, – автоинспекции.

В это время на улицах Москвы появились первые регулировщики, экипированные свистками.

С середины 1920-х годов, когда началась автомобилизация страны, регулирование движения стало одной из основных обязанностей постовых милиционеров. В целях правильного регулирования уличного движения в ноябре 1922 года им был вручен жезл регулировщика длиной 11 вершков (около 50 сантиметров) красного цвета с желтой ручкой. Он носился постовым на ремне спереди, с левой стороны в специальном кожаном чехле. По сути, это был первый специальный "инструмент", отличающий сотрудника милиции, занимающегося регулированием уличного движения, от всех его коллег. В таком виде жезл просуществовал до марта 1933 года , когда его применение было отменено. До 1939 года, когда сотрудникам отделов регулирования уличного движения вернули жезл, который получил черно-белую окраску, управление движением на перекрестках и площадях, где светофоры отсутствовали, они осуществляли руками.

Рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Москве привел к тому, что 30 декабря 1925 года Моссоветом в составе коммунального хозяйства был создан отдел регулирования уличного движения. В 1928 году в штаты московской городской милиции впервые включена должность – инспектор по регулированию уличного движения. Полноценный отряд регулирования уличного движения (ОРУД) при Управлении рабоче-крестьянской милиции города Москвы был образован в мае 1931 года. В том же году при нем образована инспекция по выдаче разрешений (прав) на управление автомототранспортом.

20 марта 1932 года было принято постановление СНК РСФСР "О централизации учета аварийности и происшествий на местном транспорте в органах рабоче-крестьянской милиции". С этого момента начался статистический учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий. Одновременно это создало предпосылки для создания Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

3 июля 1936 года постановлением СНК СССР было утверждено "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР". Этот день считается официально датой образования ГАИ.

Новая структура основное внимание уделяла контролю качества подготовки водительского состава, проверке технического состояния автомобилей. Была утверждена система обязательных периодических технических осмотров автотранспорта. Отдел ГАИ разработал первые "Типовые правила движения по улицам городов и дорогам СССР".

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Госавтоинспекция все усилия направила на мобилизацию автомобильного транспорта, тракторов, мотоциклов для нужд Красной Армии. Инспектора ГАИ осматривали и проверяли техническое состояние автомобилей, подлежащих отправлению на фронт.

В послевоенные годы были приняты меры по совершенствованию структуры ГАИ, укреплению ее кадрами и внедрению в практику ее работы новых научных достижений.

В 1956 году постановлением Совета министров РСФСР "О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте" Госавтоинспекции было предоставлено право лишать водителей прав за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать управление транспортными средствами без водительских удостоверений.

В 1959 году Советский Союз присоединился к международной "Конвенции о дорожном движении" и "Протоколу о дорожных знаках и сигналах", принятым в 1949 году на конференции ООН по дорожному и автомобильному транспорту. С учетом этих международных документов с 1 января 1961 года в СССР были введены первые единые для всей территории страны правила дорожного движения.

1 июля 1963 года в СССР был введен в действие новый ГОСТ 10807-64 "Знаки и указатели дорожные".

На вооружение инспекторов ГАИ поступала новая техника, специальное вооружение. В 1970-е годы в составе дорожно-патрульной службы впервые появились вертолетные взводы. В связи с прогрессивным развитием автотранспорта в СССР Госавтоинспекция начала заниматься масштабной профилактикой детской смертности и травматизма.

10 августа 1978 года постановлением Совета Министров СССР было утверждено единое для всей страны "Положение о Государственной автомобильной инспекции".

В 1986 году сотрудники Госавтоинспекции работали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 1988 году структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации последствий землетрясения в Армении.

В 1989 году начался процесс разделения союзных и российских структур Госавтоинспекции.

В связи с распадом СССР постановлением правительства РФ от 28 мая 1992 года было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России).

15 июня 1998 года указом президента РФ ГАИ было преобразовано в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ и было утверждено новое Положение об этой структуре. Согласно документу, ГИБДД является структурным подразделением МВД России , осуществляющим федеральный государственный надзор и специальные разрешительные функции в области безопасности дорожного движения.

В ГИБДД произошло уточнение зон ответственности госструктур, передача несвойственных государству функций в компетенцию общественных и коммерческих организаций, создание системы наиболее полного контроля, создание цивилизованных форм исполнения решений о взыскании штрафов, восполнение правовых пробелов.

С 2004 года в связи с ростом аварийности на дорогах России начался новый этап в национальной политике страны, цель которой – повышение безопасности на дорогах. Переломить негативную тенденцию удалось во многом благодаря реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", в результате чего, по сравнению с базовым 2004 годом, число погибших в ДТП снизилось практически на 20%

Новая профильная ФЦП, рассчитанная на 2013-2020 годы, предусматривает дальнейшее сокращение смертности от ДТП.

8 января 2018 года распоряжением правительства РФ утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы, целями которой являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году.

Благодаря предпринимаемым мерам и работе сотрудников ГИБДД по улучшению ситуацию на дорогах в 2018 году в России общее количество ДТП уменьшилось на 0,8% по сравнению с 2017 годом, всего было зарегистрировано 168 тысяч автоаварий. Главным является то, что удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 4,6 %

Современные условия потребовали от сотрудников ГИБДД более высокого уровня профессионализма. Подготовку кадров для Госавтоинспекции осуществляют Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Московский областной филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский университет МВД России, Краснодарский университет МВД России, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников (ВИПК) МВД России, филиал ВИПК МВД России (Набережные Челны).