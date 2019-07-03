Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:14Z
https://ria.ru/20190703/1555932603.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

4 июля: память преподобного Максима Грека

10:00
23
Религиозные праздники 4 июля
Преподобный Максим Грек
Михаил Триволис родился в 1470 году в богатой греческой семье, окончил школу на острове Корфу и уехал в Италию изучать древние языки и философию. Он много путешествовал, увлекся гуманистическими теориями, наводнявшими в те годы Европу, четыре года в Венеции преподавал греческий и переписывал труды святых отцов. А когда в Венецию вторглись французы, уехал во Флоренцию и принял постриг в доминиканском монастыре св. Марка, где когда-то жил Савонарола.
В документальных источниках нет сведений, объясняющих причины этого недолгого пребывания в католицизме. Известно лишь, что Иоанн Ласкарис, привезший из Афин во Флоренцию греческие рукописи, посоветовал Михаилу съездить на Афон в Ватопедский монастырь, славившийся своей обширной библиотекой. Там он вернулся в православие и в 1505 году принял постриг с именем Максим. С тех пор 10 лет его основным послушанием был сбор милостыни для афонских монастырей.
В 1515 году великий князь Василий III попросил прислать ему монаха для перевода духовных книг, и через три года 47-летнего Максима отправили в Москву, хотя он даже не говорил по-русски и славянского не знал.
Первой его работой стал перевод Псалтири, над которым вместе с ним трудились русские писцы-переводчики. Труд одобрили и Максима оставили при дворе. Но тот по южной горячности не ограничился исправлением дефектов переводов, а начал критиковать дефекты жизни, во многом противоречившей христианским идеалам. Поклонник Нила Сорского и старцев-нестяжателей, он нажил множество влиятельных врагов. А уж когда осмелился не одобрить намерение великого князя развестись с женой, над головой смутьяна грянул гром – его обвинили в заговоре, государственной измене, ереси и отлучили от причастия.
В 1525 году 55-летнего монаха отправили на покаяние в Иосифо-Волоцкий монастырь, а через 6 лет добавили обвинение в умышленной "порче" богослужебных книг и колдовстве и сослали в Тверской Отроч монастырь. К счастью, епископ Акакий, который должен был за ним надзирать, очень уважал ученого грека, и жизнь его была вполне сносной: настоятель сажал его за свой стол обедать, давал возможность читать и писать. Вот только причащаться ему разрешили лишь спустя 10 лет.
Только после многочисленных просьб Константинопольского, Иерусалимского и Александрийского патриархов и митрополита Макария 81-летнего Максима Грека после 26 лет заточения отпустили на покой в Троице-Сергиев монастырь, где он и скончался в 1556 году. Похоронили его у северо-западной стены Свято-Духовской церкви.
Преподобный Максим оставил около 365 текстов – богословских, апологетических, духовно-нравственных, трактаты по грамматике и структуре языка, послания частным лицам. И канон Святому Духу, написанный углем на стене тесной сырой кельи Иосифо-Волоцкого монастыря. С XVI века труды его стали расходиться в многочисленных списках, а сам Максим Грек был канонизирован как местночтимый святой. 1591 году, при подготовке к канонизации, были открыты его мощи — они оказались нетленными, даже часть мантии сохранилась.
Поместный собор Русской православной церкви канонизировал Максима Грека как святого всей церкви в 1988 году. А в 1996 году после археологических раскопок мощи преподобного были обретены, и с тех пор находятся в Свято-Духовской церкви Лавры.
010000
Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
РИА
Новости
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" останавливает производство из-за срыва поставок
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
Певица Лайма Вайкуле
Муж Вайкуле прокомментировал сообщения о ее конфликте с Пугачевой
Певица Алла Пугачева
Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон
Артист Владимир Винокур
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
02:19США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
02:16Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
02:15Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
02:14Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
02:12Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
01:47Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
01:45Мужчина подорвал себя в столице Туниса, никто из прохожих не пострадал
01:29Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
01:27Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
01:22Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
01:19В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
01:08Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
01:01В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
00:59Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
00:57Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
00:53Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
00:52Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
00:48Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
00:36Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Лента новостейМолния