На Алтае открылся Центр реабилитации ортопедо-травматологического профиля

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Первый в Сибири клинический лечебно-реабилитационный центр ортопедо-травматологического профиля открылся во вторник в Барнауле, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

По данным ведомства, в составе центра - стационар, дневной стационар, поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации. Центр оснащен аппаратами для роботизированной терапии с обратной связью, кинезиотерапии, системой подводного вытяжения позвоночника, подводного массажа.

"Центр реабилитации "Территория здоровья" построен в рамках соглашения между правительством региона и компанией "ПремиумСтрой-Алтай" в сжатые сроки – за два неполных года - и начал работу с июня. Инвестору впервые в Алтайском крае был предоставлен без торгов земельный участок под строительство, за счет средств краевого бюджета созданы необходимые объекты инфраструктуры (сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализования). Стоимость строительства и оснащения составила 770 миллионов рублей", - цитирует сайт слова губернатора Виктора Томенко.

Как отметила гендиректор центра "Территория здоровья" Людмила Григоричева, в составе центра - стационар на 148 коек, порядка 100 сегодня уже заняты пациентами.

"С появлением нового центра мы создали в регионе полный цикл реабилитации. Пациента прооперировали, дальше необходимо поставить его на ноги - научить жить с оставшимися ограничениями или вообще снять эти ограничения", - пояснила Людмила Григоричева.