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РИА Новости

В ходе протестов эфиопской общины в Израиле пострадали десятки полицейских

Вчера, 23:57
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Израильская полиция сообщила о десятках своих сотрудников, которые пострадали в столкновениях с представителями эфиопской общины, блокирующими основные автострады страны из-за гибели соплеменника в конфликте с правоохранительными органами.
Выступления привели к многочасовым заторам на дорогах, где протестующие жгли покрышки и швыряли камни в полицейских, которые отвечали слезоточивым газом и шумовыми гранатами.
"Протесты переросли в насильственные и неконтролируемые беспорядки... Пострадали 47 сотрудников полиции, 60 протестующих были задержаны", - сказано в полицейской сводке.
На выезде из Тель-Авива десятки демонстрантов напали на автомобиль, который, вероятно, пытался прорваться через пикеты. Полицейские эвакуировали водителя, но машина, судя, по видеокадрам с места происшествия, была сожжена.
Крупные беспорядки бушевали в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи. Сотни протестующих собрались на главном выезде из Иерусалима, где против них действовала конная полиция. Сутки назад афроизраильтяне напали на полицейский участок в Хайфе, закидав его камнями и петардами.
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Протесты начались из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого застрелил в воскресенье сотрудник правоохранительных органов. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.
С призывом отказаться от насилия к эфиопской общине обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Прошу вас об одном - прекратите перекрывать дороги. Мы государство закона, мы не потерпим перекрытия дорог. Я прошу вас, давайте вместе решать проблемы, соблюдая при этом закон", - сказал он, вновь выразив соболезнования семье погибшего.
В девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей "географической родине" принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и полицейскую жестокость, отвечая на наиболее резонансные случаи массовыми протестами.
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