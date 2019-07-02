В ходе протестов эфиопской общины в Израиле пострадали десятки полицейских

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Израильская полиция сообщила о десятках своих сотрудников, которые пострадали в столкновениях с представителями эфиопской общины, блокирующими основные автострады страны из-за гибели соплеменника в конфликте с правоохранительными органами.

Выступления привели к многочасовым заторам на дорогах, где протестующие жгли покрышки и швыряли камни в полицейских, которые отвечали слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

"Протесты переросли в насильственные и неконтролируемые беспорядки... Пострадали 47 сотрудников полиции, 60 протестующих были задержаны", - сказано в полицейской сводке.

На выезде из Тель-Авива десятки демонстрантов напали на автомобиль, который, вероятно, пытался прорваться через пикеты. Полицейские эвакуировали водителя, но машина, судя, по видеокадрам с места происшествия, была сожжена.

Крупные беспорядки бушевали в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи. Сотни протестующих собрались на главном выезде из Иерусалима, где против них действовала конная полиция. Сутки назад афроизраильтяне напали на полицейский участок в Хайфе, закидав его камнями и петардами.

Протесты начались из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого застрелил в воскресенье сотрудник правоохранительных органов. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.

С призывом отказаться от насилия к эфиопской общине обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Прошу вас об одном - прекратите перекрывать дороги. Мы государство закона, мы не потерпим перекрытия дорог. Я прошу вас, давайте вместе решать проблемы, соблюдая при этом закон", - сказал он, вновь выразив соболезнования семье погибшего.