Пушилин выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Ранее сообщалось, что по информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников в результате инцидента, произошедшего на борту российского глубоководного аппарата. Донецкая Народная Республика разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.