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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Вчера, 23:57
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре российских моряков-подводников.
Ранее сообщалось, что по информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников в результате инцидента, произошедшего на борту российского глубоководного аппарата. Донецкая Народная Республика разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСитуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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