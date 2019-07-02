В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики за вторник выпустили более 120 мин и снарядов различного калибра по территории самопровозглашенгой Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 4.55 до 22.20 (мск) вооруженные формирования Украины вели обстрелы территории республики с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров а также артиллерийских систем калибром 122 и 152 миллиметра. Всего за указанный период были выпущены 123 мины и снаряда", - сказал представитель ведомства.