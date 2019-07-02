Каракас попросил Папу римского стать посредником в диалоге с оппозицией

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает Папу римского принять участие в диалоге, который власти и оппозиция ведут для урегулирования ситуации в стране.

"Мы приглашаем Папу Франциска, чтобы он присоединился к любой возможной форме содействия (диалогу в Осло)", - приводит заявление Арреасы портал Sumarium.

В конце июня президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.

Также Арреаса сообщил о предстоящем в ближайшие дни визите в страну спецпредставителя ЕС по Венесуэле, экс-главы МИД Уругвая Энрике Иглесиаса и его встрече с президентом Мадуро и оппозицией.

Между тем, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил во вторник, что пока новых встреч с властями его сторонники не планируют. "Когда будет приближаться решение кризиса, трагедии, которую переживают венесуэльцы, где бы это ни было, при посредничестве Королевства Норвегия, помощи Международной контактной группы, мы об этом проинформируем", - приводит заявление Гуаидо канал Globovision.