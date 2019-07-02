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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Каракас попросил Папу римского стать посредником в диалоге с оппозицией

Вчера, 23:53
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
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МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает Папу римского принять участие в диалоге, который власти и оппозиция ведут для урегулирования ситуации в стране.
"Мы приглашаем Папу Франциска, чтобы он присоединился к любой возможной форме содействия (диалогу в Осло)", - приводит заявление Арреасы портал Sumarium.
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Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
В конце июня президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
Также Арреаса сообщил о предстоящем в ближайшие дни визите в страну спецпредставителя ЕС по Венесуэле, экс-главы МИД Уругвая Энрике Иглесиаса и его встрече с президентом Мадуро и оппозицией.
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Между тем, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил во вторник, что пока новых встреч с властями его сторонники не планируют. "Когда будет приближаться решение кризиса, трагедии, которую переживают венесуэльцы, где бы это ни было, при посредничестве Королевства Норвегия, помощи Международной контактной группы, мы об этом проинформируем", - приводит заявление Гуаидо канал Globovision.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Религия и мировоззрениеХуан ГуаидоПапа РимскийМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВ мире
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