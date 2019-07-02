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РИА Новости

В США рассказали о представителях России в группе по ядерному разоружению

Вчера, 23:44
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Представители России принимают участие в работе группы по созданию условий для ядерного разоружения, которая проводит двухдневную встречу в Вашингтоне 2 и 3 июля, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США.
"Эксперты по нераспространению и разоружению из более чем 40 стран из всех регионов мира, включая Россию, собрались, чтобы обменяться идеями о том, как определить и отреагировать на факторы в среде международной безопасности, которые препятствуют дальнейшему прогрессу в ядерном разоружении", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Идея проведения такой встречи была озвучена представителями американской стороны в мае на встрече в ООН подготовительного комитета проведения обзорной конференции-2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В числе представленных в составе рабочей группы стран есть как ядерные, так и неядерные державы, равно как и страны, подписавшие и не подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
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