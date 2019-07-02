В США рассказали о представителях России в группе по ядерному разоружению

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Представители России принимают участие в работе группы по созданию условий для ядерного разоружения, которая проводит двухдневную встречу в Вашингтоне 2 и 3 июля, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США.

"Эксперты по нераспространению и разоружению из более чем 40 стран из всех регионов мира, включая Россию, собрались, чтобы обменяться идеями о том, как определить и отреагировать на факторы в среде международной безопасности, которые препятствуют дальнейшему прогрессу в ядерном разоружении", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Идея проведения такой встречи была озвучена представителями американской стороны в мае на встрече в ООН подготовительного комитета проведения обзорной конференции-2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия.