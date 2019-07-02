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РИА Новости

В Тверской области на трассе М-9 столкнулись и загорелись два грузовика

Вчера, 23:42
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Движение перекрыто на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области вблизи поселков Дорофеево и Красноселье после столкновения двух грузовиков, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
"С 22.00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м километре федеральной автодороги М-9 "Балтия" перекрыто движение для всех видов транспортных средств", - сообщили в ГИБДД.
На месте ДТП на трассе у села Чемодановка Пензенской области. 16 июня 2019
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Отмечается, что организован объезд.
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ГИБДД МВД РФТверская областьПроисшествия
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