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РИА Новости

Туск надеется, что Ляйен обеспечит географический баланс в составе ЕК

Вчера, 23:38
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Туск
Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Саммит ЕС рассчитывает, что выдвинутая на должность главы ЕК министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен учтет географический баланс при формировании нового состава Еврокомиссии, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
"Европейский совет принял к сведению намерения Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть Франса Тиммерманса и Маргрет Вестагер в качестве высокопоставленных заместителей председателя комиссии. Мы также ожидаем, что Урсула фон дер Ляйен обеспечит надлежащий географический баланс в команде вице-председателей", - сказал Туск.
Новый глава ЕК еще должен быть утвержден Европарламентом, заручившись большинством голосов евродепутатов.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
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