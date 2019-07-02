Туск надеется, что Ляйен обеспечит географический баланс в составе ЕК

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Саммит ЕС рассчитывает, что выдвинутая на должность главы ЕК министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен учтет географический баланс при формировании нового состава Еврокомиссии, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.

"Европейский совет принял к сведению намерения Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть Франса Тиммерманса и Маргрет Вестагер в качестве высокопоставленных заместителей председателя комиссии. Мы также ожидаем, что Урсула фон дер Ляйен обеспечит надлежащий географический баланс в команде вице-председателей", - сказал Туск.