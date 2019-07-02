Итальянский суд отпустил капитана судна, спасшего мигрантов в море

РИМ, 2 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Суд сицилийского города Агридженто не утвердил арест капитана судна немецкой НПО, доставившего в Италию свыше 50 спасённых в Средиземном море мигрантов вопреки запрету властей.

Карола Ракете была арестована в ночь на субботу после того, как приняла решение самостоятельно прорываться в порт Лампедузы вопреки запрету итальянских властей.

Как передают во вторник вечером итальянские СМИ, суд не наложил на немецкую активистку нового ограничения, таким образом, Ракете оказалась освобождена из-под домашнего ареста.

При заходе в гавань судно Sea-Watch 3 задело катер Финансовой гвардии. По мнению прокуратуры, действия Ракете были преднамеренны. Сторона обвинения требовала для неё ареста и запрета на пребывание в провинции Агридженто.

Корабль Sea-Watch 3 подобрал мигрантов у побережья Ливии 12 июня и две недели ожидал решения итальянской стороны. НПО даже обратилась в Европейский суд по правам человека, но во вторник получила отказ. Изначально судно приняло на борт 53 мигранта из Африки, по мере приближения к берегу Италии ее власти позволили высадить 11 мигрантов, затем еще двоих. В среду Sea-Watch 3 вошел в итальянские территориальные воды и находился в миле от берега.

Еще до ареста Ракете стала фигурантом дела о пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться требованию боевого корабля.