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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Вчера, 23:28
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"На сегодняшний день ФССП России отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы. Однако фактическое осуществление Службой всех вышеперечисленных правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП России к государственной службе иного вида в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации". Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.
"Среднемесячное денежное довольствие сотрудников территориальных органов ФССП России с учетом индексации с 1 октября 2019 г. на 4,3% и с 1 октября 2020 г. - 3,8% составит в 2020 году 61 090,69 руб., что соответствует денежному довольствию ведущего пристава-исполнителя (средний начальствующий состав)", - говорится в финансово-экономическом обосновании.
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Согласно документу, на выплату государственным гражданским служащим компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы в связи с сокращением должностей потребуется 1,8 миллиарда рублей. При этом, согласно расчётам, под увольнение попадут почти 12 тысяч человек. Уточняется, что при прогнозе числа лиц, подлежащих увольнению, учитывались возраст работающих государственных гражданских служащих и ограничения по здоровью.
"Кроме того, следует отметить, что у более 70% работников ФССП России средний возраст не превышает 35 лет, соответственно, при их назначении на должности сотрудников органов принудительного исполнения РФ право на пенсию за выслугу лет в ближайшие годы не наступит. Число лиц, имеющих стаж свыше 20 лет, учитываемый при начислении пенсии за выслугу лет по законопроекту, но не получающих пенсию, составляет 2 846 чел", - говорится в документе.
В связи с этим в части пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации потребуется: первый год - 254,7 миллиона рублей, второй год - 1,7 миллиарда рублей, третий год - 2,8 миллиарда рублей.
В финансово-экономическом обосновании указывается, что в результате дополнительная потребность на реализацию законопроекта с учетом пенсионного обеспечения судебных приставов составит: 2020 год - 9,8 миллиардов рублей, 2021 год - 11,6 миллиардов рублей, 2022 год - 13,3 миллиардов рублей.
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Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, входящий в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", рассказал РИА Новости, что российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет.
Он пояснил, что сейчас ФССП отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранителям, в связи с чем логична необходимость отнести службу в ФССП к "государственной службе иного вида".
По словам Груздева, принятие законопроекта создаст новый вид службы - в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур, отметил он.
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Госдума РФФедеральная служба судебных приставов РФМоскваОбщество
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