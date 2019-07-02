Канада и Украина договорились об упрощении визового режима

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Украина договорилась с Канадой об упрощении визового режима для молодежи и туристов, заявил во вторник глава украинского государства Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Канады Джастином Трюдо.
"Украинская молодежь сможет приезжать в Канаду по упрощенной процедуре на срок до одного года. Второе - мы сегодня получили предложение от Канады присоединиться к программе Trusted Travelers, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Мы смотрим на это как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - заявил Зеленский.
Конференция по вопросам реформ на Украине проходит в Торонто 2-4 июля. В ней также примет участие Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде. В Канаде проживает крупнейшая украинская община после России.