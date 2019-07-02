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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании из-за смерти военного в тюрьме

Вчера, 23:21
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© Fotolia / Ingo BartussekМадрид
Мадрид
© Fotolia / Ingo Bartussek
Мадрид. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол Венесуэлы в Мадриде был вызван в испанский МИД во вторник в связи с гибелью венесуэльского военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, задержанного ранее по подозрению в причастности к попытке переворота и умершего в заключении, сообщается в пресс-релизе министерства.
"Министр иностранных дел... вызвал сегодня посла Венесуэлы в Мадриде, чтобы выразить осуждение правительства Испании в связи с гибелью капитана Рафаэля Акосты предположительно из-за жестокого обращения", - сообщается в заявлении испанского МИД.
В релизе отмечается, что министр выразил послу требование испанского правительства о том, чтобы "обстоятельства гибели капитана стали объектом независимого, оперативного и точного расследования, и чтобы все причастные к его смерти были привлечены к ответственности".
Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, сообщает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.
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По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.
Ранее генеральный прокурор Венесуэлы сообщил, что прокуратура задержала двух сотрудников генерального управления военной контрразведки Венесуэлы по подозрению в причастности к смерти Аревало.
Как рассказал в конце июня министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
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