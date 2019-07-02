Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании из-за смерти военного в тюрьме

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол Венесуэлы в Мадриде был вызван в испанский МИД во вторник в связи с гибелью венесуэльского военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, задержанного ранее по подозрению в причастности к попытке переворота и умершего в заключении, сообщается в пресс-релизе министерства.

"Министр иностранных дел... вызвал сегодня посла Венесуэлы в Мадриде, чтобы выразить осуждение правительства Испании в связи с гибелью капитана Рафаэля Акосты предположительно из-за жестокого обращения", - сообщается в заявлении испанского МИД.

В релизе отмечается, что министр выразил послу требование испанского правительства о том, чтобы "обстоятельства гибели капитана стали объектом независимого, оперативного и точного расследования, и чтобы все причастные к его смерти были привлечены к ответственности".

Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, сообщает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.

По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы сообщил, что прокуратура задержала двух сотрудников генерального управления военной контрразведки Венесуэлы по подозрению в причастности к смерти Аревало.