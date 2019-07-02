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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Севастопольское отделение ЕР провело митинг памяти погибших моряков

Вчера, 23:05
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МОСКВА/СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Севастополе во вторник провело траурный митинг, посвящённый памяти погибших моряков-подводников, сообщает пресс-служба единороссов.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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"Сегодня в Севастополе прошел траурный митинг, посвященный памяти 14 моряков-подводников, погибших во время изучения природных пространств и дна Мирового океана на глубоководном аппарате. У стелы "Мурманск" на Аллее городов-героев партийцы, общественники, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища, жители и гости города возложили цветы и почтили память погибших подводников минутой молчания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Соболезнования родным и близким погибших моряков выразил первый замсекретаря Севастопольского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Подводник – это та профессия, представители которой и в мирное время ходят в боевые походы и ежедневно, находясь в море, рискуют своими жизнями", – сказал Белик.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, десятки людей идут с цветами и зажигают свечи у стелы город-герой Мурманск. Также прибыли несколько десятков курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Согласно флотскому протоколу, сняв головные уборы, почтили память погибших минутой молчания.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныЕдиная РоссияСевастопольБезопасность
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