Посетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina

В серию входят три гаджета — CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.

CC9 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710. В свою очередь, CC9e имеет 6,08-дюймовый AMOLED-дисплей, который поддерживает разрешение HD+, и процессор Snapdragon 665.

Оба смартфона оборудованы встроенным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой, а также "фронталкой" с разрешением 32 мегапикселя, аккумулятором емкостью 4030 мА·ч и двумя SIM-картами.

В различных вариантах эти гаджеты могут иметь от четырех до шести гигабайт оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфоны доступны в белом, синем и черном цветах.

Перламутровый CC9 Meitu Custom Edition отличает восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.