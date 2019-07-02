МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
В серию входят три гаджета — CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
#xiaomi #xiaomiCC9 #CC9 #CC9e #CC9Meitu #BeCC— Xiaomishka (@xiaomishka) 2 июля 2019 г.
CC 9 & CC 9e & CC 9 Meitu
All prices in one image pic.twitter.com/wKUhh8787y
CC9 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710. В свою очередь, CC9e имеет 6,08-дюймовый AMOLED-дисплей, который поддерживает разрешение HD+, и процессор Snapdragon 665.
Оба смартфона оборудованы встроенным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой, а также "фронталкой" с разрешением 32 мегапикселя, аккумулятором емкостью 4030 мА·ч и двумя SIM-картами.
В различных вариантах эти гаджеты могут иметь от четырех до шести гигабайт оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфоны доступны в белом, синем и черном цветах.
Перламутровый CC9 Meitu Custom Edition отличает восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.
Заказать новинки можно только в Китае. Минимальная цена на CC9 составит 1799 юаней (почти 16,6 тысячи рублей. — Прим. ред.), на CC9e —1299 юаней (около 12 тысяч рублей. — Прим. ред.), на CC9 Meitu Custom Edition — 2599 юаней (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.).
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