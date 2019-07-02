РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Ранее сообщалось, что народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва - Рига на дорогом автомобиле. Приезд Примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях. В дирекции железнодорожных вокзалов РИА Новости сообщали, что автомобиль певицы ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям, но подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.