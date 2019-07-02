Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T22:47Z
https://ria.ru/20190702/1556143845.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:543:2676:2048_1036x0_80_0_0_239e4bcf0ac23d2d44e8380a96499fbf.jpg
РИА Новости

РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Вчера, 22:47
38912
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. РЖД провели разбор инцидента с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по платформе и провели разъяснительную работу с руководством и коллективом Рижского вокзала, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Ранее сообщалось, что народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва - Рига на дорогом автомобиле. Приезд Примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях. В дирекции железнодорожных вокзалов РИА Новости сообщали, что автомобиль певицы ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям, но подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.
Певица Алла Пугачева
Вчера, 13:34
Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон
"Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа", - сообщили в дирекции вокзалов во вторник.
Во вторник в соцсетях появилась информация, что начальник Рижского вокзала уволен после инцидента с Пугачёвой. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что информация об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля Пугачевой по платформе к поезду не соответствует действительности.
Вагончик тронется, перрон останется
Вчера, 16:22
Вагончик тронется, перрон останется
683991136188
Обсудить 5
РЖДАлла ПугачеваМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
РИА
Новости
Артист Владимир Винокур
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Певица Алла Пугачева
Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Вагончик тронется, перрон останется
Вагончик тронется, перрон останется
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху наградил разведчиков, выкравших атомные архивы Ирана
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
10:39Парубий попросил силовиков проинформировать о месте проживания Шария
10:37В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках
10:36В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров
Лента новостейМолния