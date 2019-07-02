Зеленский уверен в политико-дипломатическом решении конфликта в Донбассе

"Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию. Установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

По его мнению, действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики по отношению к РФ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.