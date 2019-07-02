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РИА Новости

Зеленский уверен в политико-дипломатическом решении конфликта в Донбассе

Вчера, 22:26
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что конфликт в Донбассе удастся разрешить политико-дипломатическим путем.
"Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию. Установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.
По его мнению, действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики по отношению к РФ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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