Минобороны опровергло информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что агентство по ядерной опасности Норвегии якобы уведомили о "взрыве газа на подводном аппарате", не соответствуют действительности.
Ранее в военном ведомстве сообщили, в российских террводах 1 июля на борту глубоководного аппарата случилось возгорание, 14 членов экипажа погибли.
Как подчеркнули в ведомстве Сергея Шойгу, никаких уведомлений властям Норвегии не отправлялось. Экипаж аппарата ликвидировал пожар благодаря своим самоотверженным действиям.