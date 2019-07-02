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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Минобороны опровергло информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате

Вчера, 22:24
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что агентство по ядерной опасности Норвегии якобы уведомили о "взрыве газа на подводном аппарате", не соответствуют действительности.
Ранее в военном ведомстве сообщили, в российских террводах 1 июля на борту глубоководного аппарата случилось возгорание, 14 членов экипажа погибли.
Как подчеркнули в ведомстве Сергея Шойгу, никаких уведомлений властям Норвегии не отправлялось. Экипаж аппарата ликвидировал пожар благодаря своим самоотверженным действиям.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФРоссия
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