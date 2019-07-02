Минобороны опровергло информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что агентство по ядерной опасности Норвегии якобы уведомили о "взрыве газа на подводном аппарате", не соответствуют действительности.