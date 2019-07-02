В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Акция протеста против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Рады экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария проходит во вторник Киеве, передает телеканал " Акция протеста против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Рады экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария проходит во вторник Киеве, передает телеканал " Прямой ".

Во вторник Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Ранее Клюеву и Шарию отказали в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.

Акцию анонсировали в социальных сетях, за несколько часов репост сообщения сделали тысячи человек. Точное количество участников митинга полиция пока не назвала. Люди стоят на майдане Незалежности (Независимости), а также у здания Украинского дома (на Европейской площади), куда президент Владимир Зеленский планирует перевести свой офис, трансляцию ведет телеканал "Прямой".

Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал акцию. "Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее!... Наша команда присоединяется к акции. В 20.00 (совпадает с мск - ред.) на Майдане", - написал во вторник Порошенко в Telegram- канале

Клюев подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска.

Правоохранители подозревают Шария в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.