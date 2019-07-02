Боевики обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли девять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кара-Джагез, Бшарфа, Кермель, Кинсибба, Нахшебба, Сафсафа, Икко, Санджека и Мамухия провинции Латакия", - сказал он.
Бакин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в районе Салахин города Алеппо.