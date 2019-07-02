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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия

Вчера, 22:03
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© РИА Новости / Артем ПучковСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Артем Пучков
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли девять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кара-Джагез, Бшарфа, Кермель, Кинсибба, Нахшебба, Сафсафа, Икко, Санджека и Мамухия провинции Латакия", - сказал он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Бакин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в районе Салахин города Алеппо.
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