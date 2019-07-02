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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Норвегия не зафиксировала выбросов после ЧП с российским аппаратом

Вчера, 21:56
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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Норвежские власти, которые были проинформированы российской стороной о трагедии с глубоководным аппаратом ВМФ России, не зафиксировали повышения уровня загрязнения на севере страны, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу государственного управления Норвегии по радиационной безопасности Пера Странда.
Странд сообщил, что российская сторона проинформировала норвежские власти об аварии на глубоководном аппарате в установленном порядке, после чего в управлении по радиационной безопасности Норвегии созвали экстренное совещание, как это положено в подобных случаях.
"Нет никаких признаков загрязнения окружающей среды, измерения подтверждают это. Мы следим за ситуацией, допуская, что все возможно, проверяем измерения на станциях. Нет никаких признаков, которые бы указывали на выбросы, измерения также не зафиксировали загрязнения", - сказал глава норвежского ведомства.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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