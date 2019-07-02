Норвегия не зафиксировала выбросов после ЧП с российским аппаратом

"Нет никаких признаков загрязнения окружающей среды, измерения подтверждают это. Мы следим за ситуацией, допуская, что все возможно, проверяем измерения на станциях. Нет никаких признаков, которые бы указывали на выбросы, измерения также не зафиксировали загрязнения", - сказал глава норвежского ведомства.