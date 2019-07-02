ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЦИК РФ пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее во вторник была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.

"Жалоб по этому поводу пока не было", - сказал Булаев РИА Новости.

По его мнению, важно определить, что означает формулировка, использованная авторами петиции, о недопуске к участию в выборах.

"Важно определить, что значит "не допускают": им руки заламывают или не открывают двери? Всем понятно, что необходимо в избирательную комиссию принести документы. Если документы не принимают, надо жаловаться. Жалоб по поводу того, что в Москве у кого-то не принимают документы, за три года моей работы в ЦИК не было. Другое дело, если кандидатом документы предлагаются не в полном объеме. Например, нет подписей. А кто их должен собрать? Сам кандидат. Если документы все у вас на руках, пожалуйста, приносите в избирательные комиссии", - пояснил Булаев.

Он также напомнил об уголовной ответственности, в случае если кандидата умышленно не пускают в помещение избирательной комиссии.

"Если у кандидата есть основания заявлять, что кто-то умышленно не пускает в помещение избирательной комиссии, то это статья УК. Могут сами написать в прокуратуру и СК по этому поводу, могут нам написать, мы рассмотрим. Но пока жалоб не было", - отметил зампредседателя ЦИК.