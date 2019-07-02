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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперт оценил призыв отменить норму по числу подписей на выборах в МГД

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Петиция с требованием к властям, ЦИКу, Мосгоризбиркому вопреки законодательству допустить независимых кандидатов, не собравших необходимое число подписей, к выборам в Мосгордуму - это попытка давления на избирательную власть, считает председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Ранее была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 14:43
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
"Это довольно странная попытка давления на избирательную власть... в данном случае, мне кажется, это все малопродуктивно и неэффективно", - сказал РИА Новости Костин.
По его словам, многие кандидаты, представляющие другие оппозиционные лагеря и взгляды, если вдруг какие-то решения по петиции будут приниматься, могут оспорить это как в дискуссионном, так и в судебном порядке.
"Любой кандидат, в том числе те, которых поддерживают эти уважаемые деятели культуры, если он собрал подписи, должен быть зарегистрирован. Если он эти подписи не собрал, он зарегистрирован быть не может", - добавил эксперт.
По его словам, "есть требования закона, и все представители власти... обязаны действовать по закону". Кандидаты, которых выдвигает парламентская партия, освобождены от сбора подписей избирателей. Тем кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего округа, или 3% от их общего числа.
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"И в этом смысле мне довольно странно проявление подобного рода обращения, учитывая, что последние несколько недель все представители оппозиции бодро заявляли о том, что они собирают подписи, что темп сбора у них очень хороший, что они точно соберут и соберут даже больше, чем надо", - сказал он.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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