На реализацию региональных проектов в Чувашии направят около 10 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 2 июл – РИА Новости. Власти Чувашии в этом году направят около 10 миллиардов рублей из бюджетов разного уровня на финансирование региональных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Власти Чувашии в этом году направят около 10 миллиардов рублей из бюджетов разного уровня на финансирование региональных проектов. На реализацию мероприятий региональных проектов в 2019-2024 годах за счет всех источников финансирования планируется направить порядка 77,1 миллиарда рублей, из них из федерального бюджета – 28,6 миллиарда рублей, республиканского бюджета – 18,5 миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, почти треть этой суммы будет направлена на реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 22,1% – на проект "Демография", 15,7% – на проект "Образование", 11,9% – на проект "Здравоохранение".

В пресс-службе уточнили, что по итогам выступления премьер-министра России глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил региональному правительству контролировать и неукоснительно соблюдать сроки освоения средств, выделенных на реализацию национальных проектов в регионе. Глава региона отметил, что необходимо завершить работу по контрактам до конца июля и поручил подготовить конкурсную документацию для проведения торгов по объектам, обозначенным в планах на 2020-2021 годы.

В пресс-службе добавили, что Чувашская Республика принимает участие в реализации 52 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов, при этом муниципальная составляющая имеется в 21 из 52 региональных проектов.