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РИА Новости
Культура

У "Гремлинов" появится анимационный приквел

Вчера, 23:15
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© Warner Bros. Pictures Co. (1984)Кадр из фильма "Гремлины"
Кадр из фильма Гремлины
© Warner Bros. Pictures Co. (1984)
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. О персонажах фильма "Гремлины" будет снят анимационный приквел, сообщает BFM TV.
Первый сезон телесериала про маленьких монстриков выйдет на потоковом сервисе WarnerMedia и будет состоять из десяти серий по тридцать минут каждая.
Официальное название проекта — "Гремлины: Тайны могвая", действие сериала будет происходить в Шанхае, в 1920-х годах. В центре сюжета – пожилой китаец, в антикварной лавке которого главный герой купил могвая.
Первый фильм про гремлинов режиссера Джо Данте вышел в 1984 году и собрал по всему миру 153 миллиона долларов. Продолжение тот же режиссер снял в 1990 году.
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