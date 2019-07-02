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РИА Новости

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Вчера, 21:07
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкКристин Лагард
Кристин Лагард
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Ранее сообщалось со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Также Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
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"Для меня честь быть кандидатом на пост председателя ЕЦБ. В свете этого и в результате консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения кандидатуры", - написала Лагард в Twitter.
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Кристин ЛагардМВФЕвросоюзВ мире
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