Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Ранее сообщалось со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Также Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.