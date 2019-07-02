Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T20:50Z
https://ria.ru/20190702/1556142345.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152607/44/1526074465_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2805f6552a15401293f0e334dbe9439e.jpg
РИА Новости

Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек

Вчера, 20:50
6998
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПродажа зонтиков, кепок и шляп на улице города Севилья в Испании
Продажа зонтиков, кепок и шляп на улице города Севилья в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Уже четыре человека погибли от жары за последние несколько дней в Испании, во вторник стало известно о смерти из-за теплового удара 66-летнего мужчины.
В конце июня он работал на своем участке земли в Эль-Куэрво (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия). Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Проведенная аутопсия подтвердила, что причиной смерти стал тепловой удар, говорится в сообщении Совета здравоохранения правительства Андалусии.
Ранее стало известно о гибели 17-летнего молодого человека в Кордове (автономное сообщество Андалусия), 93-летнего мужчины в Вальядолиде (автономное сообщество Кастилия и Леон), 90-летней женщины в автономном сообществе Ла-Риоха.
Жара установилась на большей части Испании в прошлую среду – в некоторых районах столбики термометра достигают 43 градусов. Небольшое понижение температуры началось во вторник.
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Вчера, 00:03
Эксперты рассказали туристам, как вести себя при аномальной жаре в Европе
202808
Обсудить 1
ИспанияВ мире
Рекомендуем
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
РИА
Новости
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Президент США Дональд Трамп
В США прошли акции против миграционной политики Трампа
Лента
новостей
Шеф-повар
Шеф-повар со звездой Мишлен будет кормить пассажиров самолетов
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Солнечное затмение
РИА Новости получило первые фото полного затмения Солнца из кабины пилотов
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании в Черном море
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
10:39Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Лента новостейМолния