В Североморске начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧП с научно-исследовательским подводным судном, где в результате пожара погибли 14 моряков, заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию этого корабля и установление причин произошедшего.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

"14 моряков погибли, решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", - сказал Шойгу.