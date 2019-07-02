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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Североморске начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Вчера, 20:44
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧП с научно-исследовательским подводным судном, где в результате пожара погибли 14 моряков, заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию этого корабля и установление причин произошедшего.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"14 моряков погибли, решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", - сказал Шойгу.
По словам Шойгу, расследование причин ЧП возложено на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ.
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Вчера, 20:40
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФСевероморскПроисшествия
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